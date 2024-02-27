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Днем 28 февраля в Красноярске резко потеплеет на 20

В среду ночью синоптики обещают до −25 °C, а после полудня — около −4, −6 °C.
Сейчас в Олбани: -2° 0 м/с 86% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики обещают красноярцам еще одну аномально морозную ночь, после которой придет резкое потепление.

Так, в среду, 28 февраля, в темное время суток будет −23, −25 °C, а после полудня воздух прогреется до −4, −6 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков и слабый юго-западный ветер.

С четверга и до конца недели город будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет идти небольшой снег.

29 февраля выдастся облачным, пасмурным и ветреным — порывы до 11 м/с. В последний день календарной зимы ночью ожидается −8, −11 °C, днем Гидрометцентр прогнозирует до −5 °C, другие метеорологи — от −1 до −2 °C. Такая же погода будет и в пятницу, 1 марта.

А в первые выходные весны в Красноярске станет чуть прохладнее — на 2−4 °C.

«Температурный режим в начале недели будет на 5−10 °C ниже нормы, в дальнейшем — около и на 2−5 °C выше средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.

Атмосферное давление во все дни, кроме субботы, будет очень высоким: от 753 до 764 миллиметров ртутного столба.