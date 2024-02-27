Днем 28 февраля в Красноярске резко потеплеет на 20

Синоптики обещают красноярцам еще одну аномально морозную ночь, после которой придет резкое потепление.
Так, в среду, 28 февраля, в темное время суток будет −23, −25 °C, а после полудня воздух прогреется до −4, −6 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков и слабый юго-западный ветер.
С четверга и до конца недели город будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет идти небольшой снег.
А в первые выходные весны в Красноярске станет чуть прохладнее — на 2−4 °C.
«Температурный режим в начале недели будет на 5−10 °C ниже нормы, в дальнейшем — около и на 2−5 °C выше средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.
Атмосферное давление во все дни, кроме субботы, будет очень высоким: от 753 до 764 миллиметров ртутного столба.