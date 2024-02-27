Днем 28 февраля в Красноярске резко потеплеет на 20

Так, в среду, 28 февраля, в темное время суток будет −23, −25 °C, а после полудня воздух прогреется до −4, −6 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков и слабый юго-западный ветер.

С четверга и до конца недели город будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет идти небольшой снег.

29 февраля выдастся облачным, пасмурным и ветреным — порывы до 11 м/с. В последний день календарной зимы ночью ожидается −8, −11 °C, днем Гидрометцентр прогнозирует до −5 °C, другие метеорологи — от −1 до −2 °C. Такая же погода будет и в пятницу, 1 марта.