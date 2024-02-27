Стартует новый сезон «Прогулок по старому Иркутску»

13-й сезон «Прогулок по старому Иркутску» стартует 2 марта при поддержке Иркутской городской общественной организации «Клуб молодых ученых “Альянс”, сообщает пресс-служба организаторов.
— В субботу, 2 марта, в 14:00 приглашаем вас на увлекательную презентацию о том, как менялась архитектура Иркутска за последние 25 лет. Особый гость первого мероприятия — фотограф и историк русской архитектуры Уильям Крафт Брумфилд, — сообщает Байкал24.
Адрес проведения события: переулок Черемховский, 1.
Ранее сообщалось, что на вокзале Слюдянки обновлена экспозиция, посвященную Байкалу.