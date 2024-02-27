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Главные новости 27 февраля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Правительство с 1 марта запретит на полгода экспорт бензина

Временный запрет на экспорт бензина будет действовать полгода.

Макрон объявил о создании коалиции по поставкам ракет Киеву

Несколько европейских стран отправят на Украину «ракеты и бомбы средней и большой дальности», сказал президент Франции.

LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России

Монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров, пишет «Ъ».

В России запретили 19 пищевых добавок

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) с 27 февраля запретили к применению 19 пищевых добавок, в том числе известный подсластитель стевию.

Приложение СБПэй было удалено из AppStore

НСПК попала под блокирующие санкции США 23 февраля 2024 года.