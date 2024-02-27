Главные новости 27 февраля

Правительство с 1 марта запретит на полгода экспорт бензина
Временный запрет на экспорт бензина будет действовать полгода.
Макрон объявил о создании коалиции по поставкам ракет Киеву
Несколько европейских стран отправят на Украину «ракеты и бомбы средней и большой дальности», сказал президент Франции.
LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России
Монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров, пишет «Ъ».
В России запретили 19 пищевых добавок
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