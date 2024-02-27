Сергей Собянин: В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций

В московских школах и больницах растет количество применяемых инновационных решений. Лучшие технологии город закупает для использования в ежедневной практике. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Например, в столице уже работает мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний. Она максимально быстро проверяет биоматериал пациентов на 26 самых распространенных инфекций и позволяет врачам сразу начать лечение», — написал мэр Москвы.
Еще одна инновация — уникальная образовательная платформа. Она помогает столичным школьникам разного возраста изучать программирование в формате игры. С ее помощью ИТ-технологии освоили уже около 150 тысяч детей.
В медучреждениях 114 отечественных разработок успешно прошло апробацию, еще 13 находится на этапе тестирования. На образовательных площадках хорошо показали себя 44 инновационных решения, еще 18 проходит испытания.
Ежегодно к городской программе пилотного тестирования инноваций подключаются новые организации. Только в прошлом году к проекту присоединились 43 площадки.