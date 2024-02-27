Прощание с мэром Саянска Олегом Боровским пройдёт 1 марта

Напомним, Олег Боровский был одним из самых медийных градоначальников Иркутской области. Он спорил с мэром Черемхово о том, что похудеет на 30 килограммов, переодевался в царя на карнавале в честь Дня города и первым в стране разрешил работать магазинам и кафе во время локдауна в 2020 году.