Прощание с мэром Саянска Олегом Боровским пройдёт 1 марта

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Саянска, Олег Валерьевич Боровский скоропостижно скончался в возрасте 63 года 27 февраля. Соболезнования по поводу смерти мэра Саянска уже высказали первые лица региона: губернатор Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и другие.
Напомним, Олег Боровский был одним из самых медийных градоначальников Иркутской области. Он спорил с мэром Черемхово о том, что похудеет на 30 килограммов, переодевался в царя на карнавале в честь Дня города и первым в стране разрешил работать магазинам и кафе во время локдауна в 2020 году.