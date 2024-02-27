В Челябинске названы имена лучших спортсменов и тренеров

Торжественная церемония чествования лучших представителей спортивной сферы носит название «Бал чемпионов» и проводится в Челябинске каждый год уже более 20 лет.
Мероприятие на этот раз собрало сотни талантливых атлетов и их наставников. Обращаясь с приветственным словом, глава Челябинска Наталья Котова отметила, что южноуральцы всегда с достоинством представляют родной край на соревнования различного уровня. Она также поздравила собравшихся с достигнутыми успехами и пожелала новых высоких достижений.
«Отдельные слова благодарности хочу выразить тренерскому составу: ваша поддержка, искренняя забота и нацеленность на результат ведут наших ребят к победам», — отметила глава города Наталья Котова.
По данным пресс-службы городской администрации, в прошлом году, несмотря на существующие ограничения, челябинские спортсмены привезли с различных международных стартов 273 медали, еще 2,4 тысячи наград было завоевано на всероссийских стартах.
Во время «Бала чемпионов» наградами были отмечены 256 человек. Для награждения были выбраны самые яркие победы в нескольких номинациях — «Спорт в массы!», «Хочешь быть таким — тренируйся!», «Спорт у нас — достояние масс!», «Штурмуйте рекорды мира!» и «Мужеством, ловкостью, силой горды!».
По словам начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации Челябинска Максима Клещевникова, путь до медали может быть достаточно непростым. И спортсмены, и тренеры проделывают трудную работу, чтобы добиться заветной цели. И именно поэтому в Челябинске существует традиция чествования лучших атлетов.
Отметим, что награды получили победители спартакиад районов, ветеранов спорта. Кроме того, не забыли про журналистов. Например, благодарственным письмом отметили работу коллектив ИД «Гранада Пресс» за активное освещение спортивных событий и популяризацию спорта в Челябинске.