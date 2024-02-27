В Челябинске названы имена лучших спортсменов и тренеров

Мероприятие на этот раз собрало сотни талантливых атлетов и их наставников. Обращаясь с приветственным словом, глава Челябинска Наталья Котова отметила, что южноуральцы всегда с достоинством представляют родной край на соревнования различного уровня. Она также поздравила собравшихся с достигнутыми успехами и пожелала новых высоких достижений.