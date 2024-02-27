В Волгоградской области изменили сроки весенней охоты 2024 на пернатую дичь

Согласно документу, под ограничения попали почти два десятка угодий. Так, весенняя охота на уток, гусей, казарок и вальдшнепов в Волгоградской области в 2024 году запрещена в охотугодьях Березовское Даниловского района, Бузиновское и Перекопское в Клетском. В Ленинском районе под ограничения попали угодья Булгаковское и Замуровское, Заречное и Заплавинское, Ленинское и Луговое, а также Тракторозаводское. В Ольховском районе — Липовское, в Руднянском — Митякинское, в одноименных районах — Серафимовичское и Среднеахтубинское. Во Фроловском — Ветютневское и Пильнянское, в Михайловке — Безымянское.