В Волгоградской области изменили сроки весенней охоты 2024 на пернатую дичь

В 2024 году в Волгоградской области перенесли сроки весенней охоты на селезней, водоплавающую и боровую дичь. Плюс к этому в нескольких охотничьих хозяйствах региона запретили отстрел гусей, уток, казарок и вальдшнепов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
Где в Волгоградской области запрещена весенняя охота на уток, гусей, казарок и вальдшнепов в 2024 году
Согласно документу, под ограничения попали почти два десятка угодий. Так, весенняя охота на уток, гусей, казарок и вальдшнепов в Волгоградской области в 2024 году запрещена в охотугодьях Березовское Даниловского района, Бузиновское и Перекопское в Клетском. В Ленинском районе под ограничения попали угодья Булгаковское и Замуровское, Заречное и Заплавинское, Ленинское и Луговое, а также Тракторозаводское. В Ольховском районе — Липовское, в Руднянском — Митякинское, в одноименных районах — Серафимовичское и Среднеахтубинское. Во Фроловском — Ветютневское и Пильнянское, в Михайловке — Безымянское.
Сроки весенней охоты в 2024 году в Волгоградской области перенесли
Охотиться на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток можно не с последней, а с четвертой субботы марта в течение 30 дней во всех охотугодьях Волгоградской области. То есть сезон весенней охоты стартует в регионе с 23 марта 2024 года.
На водоплавающую и боровую дичь весенняя охота в Волгоградской области продлится 10 дней: с 23 марта 2024 года в южной зоне региона, с 30 марта 2024 — в северной зоне.