Жителям Красноярска грозят штрафы до трех тысяч рублей за выход на лед. Как сообщили в мэрии, в ближайшие дни синоптики обещают потепление, поэтому выходить на реки и озера станет особенно опасно.
Рейды по водным объектам продолжаются в Центральном районе. Специалисты контролируют участки на островах Молокова и Отдыха, возле устья Качи и ряд других. За последний рейд выявили двух нарушителей.
— Эта зима выдалась в основном морозной, но февральские оттепели повлияли на толщину льда. Еще более опасными станут выходы на лед в марте, — говорит Евгений Трофимов, руководитель администрации Центрального района.