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Жителям Красноярска грозят штрафы до трех тысяч рублей за выход на лед

За выход на лед красноярцы заплатят до трех тысяч рублей.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жителям Красноярска грозят штрафы до трех тысяч рублей за выход на лед. Как сообщили в мэрии, в ближайшие дни синоптики обещают потепление, поэтому выходить на реки и озера станет особенно опасно.

Рейды по водным объектам продолжаются в Центральном районе. Специалисты контролируют участки на островах Молокова и Отдыха, возле устья Качи и ряд других. За последний рейд выявили двух нарушителей.

— Эта зима выдалась в основном морозной, но февральские оттепели повлияли на толщину льда. Еще более опасными станут выходы на лед в марте, — говорит Евгений Трофимов, руководитель администрации Центрального района.

штрафы