В Перми скончалась 27-летняя учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова

Учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова скончалась в возрасте 27 лет в Перми.
Сообщение о кончине педагога администрация общеобразовательного учреждения опубликовала 27 февраля в официальном сообществе школы в соцсети «Вконтакте». В тексте уточняется, что Виктория Батракова ушла из жизни 24 февраля. Педагог продолжительное время боролась с тяжёлой болезнью.
Виктория Батракова родом из посёлка Куеда. Там она училась в школе, а после приехала в Пермь и поступила в вуз. С 2015 по 2023 годы она получала образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школу «Дуплекс» она пришла ещё будучи студенткой, в 2020 году. Виктория Батракова была учителем математики, информатики и технологии.
«Мы навсегда запомним Викторию Олеговну как ответственного и исполнительного сотрудника, готового прийти на помощь в любой ситуации. В эти траурные дни выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Викторию Олеговну», — говорится в сообщении администрации школы.