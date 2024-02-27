В Перми скончалась 27-летняя учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова

Виктория Батракова родом из посёлка Куеда. Там она училась в школе, а после приехала в Пермь и поступила в вуз. С 2015 по 2023 годы она получала образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школу «Дуплекс» она пришла ещё будучи студенткой, в 2020 году. Виктория Батракова была учителем математики, информатики и технологии.