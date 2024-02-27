Стало известно, когда начнется капремонт Тургеневского моста в Краснодаре

Тургеневский мост в Краснодаре — одна из многолетних проблем, которую все еще не получается решить в городе. Отремонтировать его обещали вслед за Яблоновским мостом летом 2023 года, но серьезных подвижек в деле все еще нет. При этом жители Краснодара не устают жаловаться на ямы здесь и просят городские власти поскорее привести его в нормальное состояние. И, судя по всему, просьбы горожан были услышаны. В начале февраля на Тургеневском мосту приступили к ямочному ремонту, а дорожная техника работает на месте и сейчас. Но, местные жители переживают, что этих усилий может быть недостаточно. На мосту необходимо как можно скорее проводить капитальные работы.
«К работам по капитальному ремонту Тургеневского моста приступят после финансирования данного проекта. В настоящий момент на данном участке завершаются работы по ямочному ремонту», — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань" в администрации Краснодара.
Напомним, что проект ремонта Тургеневского моста уже готов. Транспортную артерию не планируют перекрывать полностью для ремонта.
«Планы по полноценному ремонту у нас есть. Это въезд в город, один из самых загруженных путепроводов. Ждем доведения средств», — рассказывал глава города Евгений Наумов в большом интервью «КП» — Кубань" в сентябре 2023 года.
Для капитального ремонта Тургеневского моста собираются поочередно перекрывать две полосы. Правда, когда начнутся работы, пока не известно.