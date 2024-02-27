ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке со 3 по 6 сентября

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяко подчеркнул, что форум является не только важной площадкой для обсуждения российских инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе и участия в международных структурах, но и стал местом, где бизнес и наука представляют свои проекты и заключают выгодные сделки.