ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке со 3 по 6 сентября

ВЭФ-2024 (16+) соберется во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом проведения, как и прежде, станет кампус Дальневосточного федерального университета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Организаторы обещают не только обширную деловую программу, но и интересные культурные мероприятия. В частности, будет организована выставка под названием «Улица Дальнего Востока». Павильоны различных регионов расположатся на побережье бухты Аякс и будут открыты для посещения с 3 по 8 сентября.
Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяко подчеркнул, что форум является не только важной площадкой для обсуждения российских инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе и участия в международных структурах, но и стал местом, где бизнес и наука представляют свои проекты и заключают выгодные сделки.
Отмечается, что прошлом году на ВЭФ был установлен рекорд по объему заключенных соглашений — более 3 трлн 818 млрд рублей. Организаторы уверены, что ВЭФ-2024 будет еще более успешным и значимым для делового сообщества.
Напомним, итогом ВЭФ-2023 стало подписание 41 соглашения.