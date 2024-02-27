Давление на сетях водоснабжения снизят в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города. Также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне, по улицам Заполярная, 35, 37/1−37/3, 39/1−39/7, Морская, 43, 45, Гаражная, 71, Азовская, 17, пр. Мирный, 16.
Ограничения подачи воды связаны с необходимостью проведения работ. Специалисты будут врезать трубопровод водоснабжения в существующий напорный водовод водозабора «Елизаветинский».
Татьяна Ручкина.
В частном секторе Краснодара три дня будут перебои с водой
В Краснодаре с 27 февраля с 10:00 снизили давление на сетях водоснабжения в частном секторе в трех округах и двух микрорайонах. Как сообщает МЦУ города, перебои будут до 1 марта до 14:00.
Давление на сетях водоснабжения снизят в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города. Также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне, по улицам Заполярная, 35, 37/1−37/3, 39/1−39/7, Морская, 43, 45, Гаражная, 71, Азовская, 17, пр. Мирный, 16.