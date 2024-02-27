В частном секторе Краснодара три дня будут перебои с водой

В Краснодаре с 27 февраля с 10:00 снизили давление на сетях водоснабжения в частном секторе в трех округах и двух микрорайонах. Как сообщает МЦУ города, перебои будут до 1 марта до 14:00.