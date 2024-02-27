«Свела нелегкая судьба»: в Новосибирске встретились два пса-колясочника

— Нина Владимировна предложила нам кварцевую ультрафиолетовую лампу. Мы к ней приехали, и тогда Шон впервые познакомился со Сникерсом. Он — очень жизнерадостный товарищ, а Шон был на чужой территории, сидел и стеснялся. Потом встретились на реабилитации кинологическом центре и записали ребят на видео. Мы были очень рады, что они, оба с такой нелёгкой судьбой из одного и того же места, смогли познакомиться, — рассказала Виктория Никитина.