«Свела нелегкая судьба»: в Новосибирске встретились два пса-колясочника

Двух собак-инвалидов на коляске забрали себе волонтеры из Карасукского района Новосибирской области. Одного из псов, Сникерса, нашли раненым на трассе Новосибирск-Павлодар. В реабилитационном центре Сникерс встретился в реабилитационном центре Карасука со своим земляком — псом-колясочником Шоном.
— Сникерса сбил автомобиль возле села Шилово-Курьи в мае 2023 года. Волонтеры помогли собрать ему деньги на лечение, летом он был прооперирован и прошел реабилитацию. С декабря ему ищут новый дом, сейчас он на передержке у доброй сибиряки Нины, — сообщает «Горсайт».
Шона жители Карасука нашли в январе. Пес погибал от иглы в позвоночнике. Карасучане собрали деньги ему на лечение, а сейчас Шон живет в семье волонтеров Виктории и Антона Никитиных.
— Нина Владимировна предложила нам кварцевую ультрафиолетовую лампу. Мы к ней приехали, и тогда Шон впервые познакомился со Сникерсом. Он — очень жизнерадостный товарищ, а Шон был на чужой территории, сидел и стеснялся. Потом встретились на реабилитации кинологическом центре и записали ребят на видео. Мы были очень рады, что они, оба с такой нелёгкой судьбой из одного и того же места, смогли познакомиться, — рассказала Виктория Никитина.