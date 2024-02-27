Хабаровчане смогут отправиться в тур «Владивостокские истории»

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, отдыхающим предлагается одна из двухдневных программ «Гастротур» или «Встречаемся в театре!». Поехать в столицу Приморья можно будет уже 8 марта. Открыты продажи на 12 и 28 апреля, 3 и 10 мая. В стоимость туров входит билет на поезд (туда и обратно), проживание в гостинице, трансфер, услуги гида, питание и входные билеты на экскурсионные объекты.