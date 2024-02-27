Новосибирец оплатил 108 штрафов, чтобы не лишиться двух иномарок

Позже выяснилось, что на имя мужчины зарегистрированы 10 КАМАЗов и два легковых автомобиля — Toyota Corolla и Nissan Vanette. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на регистрационные действия. Мера повлияла на должника, и в тот же день он выплатил задолженность общей суммой 194,5 тысячи рублей.