Спящего за рулем водителя маршрутки на трассе под Новосибирском заменил пассажир

Микроавтобус Volkswagen Crafter покинул Новосибирский автовокзал в 21.30. По словам пассажира Артема Мурадханяна, недалеко от Мошково водитель уснул за рулем. Все попытки разбудить его оказались безрезультатными. Тогда Артем взял руль, дотянулся до педали тормоза, увел автобус с встречной полосы и остановил.