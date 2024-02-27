Спящего за рулем водителя маршрутки на трассе под Новосибирском заменил пассажир

Инцидент произошел 26 февраля. Большую часть пассажиров составляли студенты из Индии. О ЧП один их пассажиров сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» в ВК.
Микроавтобус Volkswagen Crafter покинул Новосибирский автовокзал в 21.30. По словам пассажира Артема Мурадханяна, недалеко от Мошково водитель уснул за рулем. Все попытки разбудить его оказались безрезультатными. Тогда Артем взял руль, дотянулся до педали тормоза, увел автобус с встречной полосы и остановил.
Другой пассажир вызвал на место происшествия наряд ДПС, который провел медосвидетельствование водителя. Вскоре тот пришел в себя, заявив, что просто уснул от жары, и готов ехать дальше.
Примечательно, что резервный транспорт с Новосибирского автовокзала за ними не прислали, поэтому полицейским пришлось вызывать для них такси.
Автор поста потребовал привлечь к ответственности виновных в этом происшествии, которое могло закончиться трагедией.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что раскрыты детали тотального ночного ДТП в Новосибирске.