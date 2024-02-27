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Спящего за рулем водителя маршрутки на трассе под Новосибирском заменил пассажир

Водитель пассажирского микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров, уснул за рулем на трассе «Новосибирск — Кемерово».
Источник: Соцсети

Инцидент произошел 26 февраля. Большую часть пассажиров составляли студенты из Индии. О ЧП один их пассажиров сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» в ВК.

Микроавтобус Volkswagen Crafter покинул Новосибирский автовокзал в 21.30. По словам пассажира Артема Мурадханяна, недалеко от Мошково водитель уснул за рулем. Все попытки разбудить его оказались безрезультатными. Тогда Артем взял руль, дотянулся до педали тормоза, увел автобус с встречной полосы и остановил.

Другой пассажир вызвал на место происшествия наряд ДПС, который провел медосвидетельствование водителя. Вскоре тот пришел в себя, заявив, что просто уснул от жары, и готов ехать дальше.

6 пассажиров отказались ехать дальше с этим водителем. Путь продолжили только 11 студентов из Индии.

Примечательно, что резервный транспорт с Новосибирского автовокзала за ними не прислали, поэтому полицейским пришлось вызывать для них такси.

Автор поста потребовал привлечь к ответственности виновных в этом происшествии, которое могло закончиться трагедией.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что раскрыты детали тотального ночного ДТП в Новосибирске.