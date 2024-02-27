В центре Севастополя громко

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем — это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов», — написал он в своем Telegram-канале.
Учения продлятся ориентировочно до 13.00. Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.