МВД: в новых регионах выдано более 2 млн российских паспортов

В ходе отчета о работе МВД в заксобрании Ростовской области господин Агарков сообщил, что в 2023 году в новые регионы было командировано 716 ростовских полицейских. По его данным, информационный центр МВД в Ростовской области за год поставил на учет более 1 млн жителей новых регионов РФ.