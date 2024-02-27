МВД: в новых регионах выдано более 2 млн российских паспортов

В ходе отчета о работе МВД в заксобрании Ростовской области господин Агарков сообщил, что в 2023 году в новые регионы было командировано 716 ростовских полицейских. По его данным, информационный центр МВД в Ростовской области за год поставил на учет более 1 млн жителей новых регионов РФ.
«В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой Народных Республиках», — уточнил Олег Агарков (цитата по «Интерфаксу»).
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В декабре 2023-го господин Путин сообщил, что на развитие новых регионов планируется ежегодно выделять 1 трлн руб.
Лаура Кеффер