«14 лет прятала руки»: в Новосибирске врачи вернули здоровые пальцы жертве обморожения

Новосибирские врачи исправили руки женщине, которая 14 лет жила со скрюченными пальцами. Хирурги НИИТО имени Я. Л. Цивьяна рассказали о сложной операции 27 февраля.
В 2010 году жительница Сахалина Елена попала в ДТП в метель, автомобиль вылетел в кювет. Случилось это в глуши, на улице стоял мороз в −31 градус. Елена с трудом вылезла на обочину дороги, чудом выжила, но сильно обморозила пальцы.
— Я пять лет провела в депрессии, не могла чистить картошку. Надевала перчатки, прятала руки в карманы. Меня поддерживали семья, друзья, убеждали — надо делать операцию. Через 14 лет созрел план исправить пальцы, — рассказала пациентка Елена.
— После обморожения здоровых суставов не было, были костные анкилозы, которые делают пальцы неподвижными. Пациентка стеснялась и ничего не могла пальцами выполнить. Мы исправили положение пальцев с помощью остеотомии и корректирующего замыкания сустава, — сообщил врач-траматолог-ортопед НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Тимофей Александров.