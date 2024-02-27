«14 лет прятала руки»: в Новосибирске врачи вернули здоровые пальцы жертве обморожения

Новосибирские врачи исправили руки женщине, которая 14 лет жила со скрюченными пальцами. Хирурги НИИТО имени Я. Л. Цивьяна рассказали о сложной операции 27 февраля.

В 2010 году жительница Сахалина Елена попала в ДТП в метель, автомобиль вылетел в кювет. Случилось это в глуши, на улице стоял мороз в −31 градус. Елена с трудом вылезла на обочину дороги, чудом выжила, но сильно обморозила пальцы.

— Я пять лет провела в депрессии, не могла чистить картошку. Надевала перчатки, прятала руки в карманы. Меня поддерживали семья, друзья, убеждали — надо делать операцию. Через 14 лет созрел план исправить пальцы, — рассказала пациентка Елена.

Женщина получила федеральную квоту и направление в НИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Врачи провели сложную операцию, поставив в лучи пальцев пять спиц. После снятия гипса женщина сможет пользоваться исправленными пальцами, в дальнейшем она может подать документы на эндопротезирование суставов. Но есть и другие методы коррекции.