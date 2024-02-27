В Иркутской области одобрили создание в регионе казачьего кадетского корпуса

На заседании правительства Иркутской области было утверждено создание казачьего кадетского корпуса в регионе. Планы по запуску нового учебного заведения в Приангарье были представлены министром образования Иркутской области Максимом Парфеновым.
— По словам министра, развитие патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Родине с уклоном на духовно-нравственные принципы и ценности российского казачества является одной из ключевых задач Стратегии государственной политики, — говорят в правительстве Иркутской области.
Министр отметил положительное отношение родителей учеников казачьих кадетских классов к организации процесса обучения и высказанные ими пожелания о создании школы, где основное внимание уделяется духовно-нравственным ценностям российского казачества. Подобные образовательные учреждения успешно функционируют в различных регионах России, что свидетельствует о важности наличия поддерживающей структуры для полноценной реализации казачьего образования.
В Иркутской области такой структурой станет казачий кадетский корпус, который будет осуществлять образовательные программы основного и среднего общего образования, дополненные общеразвивающими программами с целью подготовки молодежи к военной или государственной службе, включая службу в российском казачестве.