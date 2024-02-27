В Иркутской области одобрили создание в регионе казачьего кадетского корпуса

На заседании правительства Иркутской области было утверждено создание казачьего кадетского корпуса в регионе. Планы по запуску нового учебного заведения в Приангарье были представлены министром образования Иркутской области Максимом Парфеновым.

— По словам министра, развитие патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Родине с уклоном на духовно-нравственные принципы и ценности российского казачества является одной из ключевых задач Стратегии государственной политики, — говорят в правительстве Иркутской области.

В настоящее время в Иркутской области функционируют 14 школ с 24 казачьими классами, где обучаются 475 учеников. Казачий компонент внедрен через внеурочные мероприятия, такие как начальная военная подготовка, изучение истории казачества, основ православной культуры, а также знакомство с казачьими традициями, танцами, песнями и другими аспектами культуры.