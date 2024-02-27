В ЦПКиО Волгограда в марте отметят Масленицу и устроят фестиваль гриля

23 и 24 марта 2024 в ЦПКиО Волгограда пройдет СВОП фестиваль, где можно будет обменять вещи, книги и игрушки и дать им вторую жизнь. Завершит месяц фестиваль гриля, который утроят в парке 30 и 31 марта. Гости смогут попробовать шашлык и другие приготовленные на углях блюда в сопровождении культурной программы.