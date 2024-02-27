В ЦПКиО Волгограда в марте отметят Масленицу и устроят фестиваль гриля

В марте 2024 года в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде пройдут сразу несколько крупных фестивалей с вкусной едой и интересной программой. Два дня будут провожать зиму и праздновать Масленицу с сожжением чучела, после устроят СВОП фестиваль и Фестиваль гриля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО.
Масштабным событием первого месяца весны станет двухдневное празднование Масленицы 16 и 17 марта 2024 в ЦПКиО Волгограда. В программе мероприятий — ярмарка, танцы, игры, веселье и, конечно, много блинов и сожжение чучела. В первый день устроят также кулачные бои и стенка на стенку.
23 и 24 марта 2024 в ЦПКиО Волгограда пройдет СВОП фестиваль, где можно будет обменять вещи, книги и игрушки и дать им вторую жизнь. Завершит месяц фестиваль гриля, который утроят в парке 30 и 31 марта. Гости смогут попробовать шашлык и другие приготовленные на углях блюда в сопровождении культурной программы.