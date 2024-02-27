На обогатительной фабрике «Междуреченская» модернизируют производство

Объём инвестиций в техническое перевооружение ОФ «Междуреченская» составляет более 1,8 млрд. руб. Результатом модернизации станет увеличение объёмов перерабатываемого угля на 1 млн тонн в год и выхода концентрата на 3%.
Первым этапом на фабрике провели техническое перевооружение цеха погрузки в техкомплексе № 2, где установили два новых ленточных конвейера, один из которых реверсивный. Это позволило отгружать продукцию на дополнительном железнодорожном пути, снизило простои на подготовку и обработку вагонов, повысило производственную мощность отгрузочного комплекса. Также запущен в эксплуатацию новый дуговой дешламационный грохот «Тиода» китайского производства. Сейчас идёт монтаж пресс-фильтра ФПП-3000 для обезвоживания тонкодисперсных отходов производства.
Техническое перевооружение фабрики связано с развитием угольного актива Новой Горной УК — АО «Междуречье», который является одним из основных поставщиков рядового угля для переработки на ОФ «Междуреченская». На разрезе разрабатывается новый участок «Мрасский» с запасами угля около 200 млн тонн. Начало добычи запланировано на 2025 год.
Завершить модернизацию ОФ «Междуреченская» планируется до конца 2024 года. В результате модернизации годовая производственная мощность фабрики будет составлять 10 млн тонн рядового угля энергетических марок А, Т и коксующихся — КС, ОС.
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