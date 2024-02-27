На обогатительной фабрике «Междуреченская» модернизируют производство

Первым этапом на фабрике провели техническое перевооружение цеха погрузки в техкомплексе № 2, где установили два новых ленточных конвейера, один из которых реверсивный. Это позволило отгружать продукцию на дополнительном железнодорожном пути, снизило простои на подготовку и обработку вагонов, повысило производственную мощность отгрузочного комплекса. Также запущен в эксплуатацию новый дуговой дешламационный грохот «Тиода» китайского производства. Сейчас идёт монтаж пресс-фильтра ФПП-3000 для обезвоживания тонкодисперсных отходов производства.