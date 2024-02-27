В Подмосковье на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

В Подмосковье 16 марта состоится Арт-Масленица, на которой планируется сжечь самое высокое чучело в стране. В честь праздника для гостей будут организованы игры, барабанное шоу, блинный рынок, кулинарные поединки, активности для детей и многие другие мероприятия. Так праздник отметят в музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщили в пресс-службе учреждения.