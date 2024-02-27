В Подмосковье на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

«На создание конструкции понадобится три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Сжечь самое высокое чучело планируется на атмосферной Арт-Масленице — масштабном красочном шоу, созданном по самым современным законам масленичного жанра. Высота чучела составит около 15−16 метров», — рассказал в беседе с АГН «Москва» представитель музея-заповедника.
Начиная с 10 марта в течение всей Масленой недели гости музея-заповедника посетят музейные и этнографические программы, посвящённые традиционным проводам зимы. Праздничная часть начнётся 16 марта в 12:00, а огненное шоу и сжигание чучела запланированы на 15:20, добавили в пресс-службе.