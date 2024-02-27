В Омском аэропорту рассказали, почему задерживаются рейсы

— Различные ситуации на борту. Например, когда пассажиры очень долго рассаживаются или размещают ручную кладь на полках. Или авиакомпания принимает к перевозке опоздавшего пассажира, у которого стыковка; либо наоборот — экипаж снимает с самолета пассажира и его багаж, если он отказался от полета или нарушил правила поведения.