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В Омском аэропорту рассказали, почему задерживаются рейсы

Омский аэропорт во вторник, 27 февраля 2024 года, ответил на один из самых популярных вопросов своих пассажиров, рассказав, по каким причинам могут задерживаться авиарейсы. В пресс-службе аэропорта пояснили, что причины могут быть разными, но главное здесь — безопасность пассажиров и полета.
Источник: Reuters

В число самых распространенных причин задержки рейса вошли:

— Ожидание самолета с другого рейса — задержку по этой причине можно проследить на сайте аэропорта.

— Погодные условия.

«Самые распространенные метеопричины — это низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, сильный боковой ветер, условия ограниченной видимости. Причем, для каждого типа воздушного судна показатели технических возможностей разные», — указали в Омском аэропорту.

Неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилета также могут привести к задержкам.

— Обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью, если при низкой температуре воздуха существует опасность накопления инея, снега или льда на поверхностях самолета. Процесс обработки занимает время и может отразиться на времени вылета.

— Различные ситуации на борту. Например, когда пассажиры очень долго рассаживаются или размещают ручную кладь на полках. Или авиакомпания принимает к перевозке опоздавшего пассажира, у которого стыковка; либо наоборот — экипаж снимает с самолета пассажира и его багаж, если он отказался от полета или нарушил правила поведения.

В пресс-службе добавили, что аэропорты и авиакомпании также заинтересованы, чтобы самолеты прилетали и вылетали вовремя. Пассажирам же посоветовали при планировании путешествия учитывать возможность задержки; при полете с пересадкой брать билеты на рейс одной авиакомпании и не выбирать короткие стыковки.