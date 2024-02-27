В Омском аэропорту рассказали, почему задерживаются рейсы

В число самых распространенных причин задержки рейса вошли:
— Ожидание самолета с другого рейса — задержку по этой причине можно проследить на сайте аэропорта.
— Погодные условия.
«Самые распространенные метеопричины — это низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, сильный боковой ветер, условия ограниченной видимости. Причем, для каждого типа воздушного судна показатели технических возможностей разные», — указали в Омском аэропорту.
Неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилета также могут привести к задержкам.
— Обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью, если при низкой температуре воздуха существует опасность накопления инея, снега или льда на поверхностях самолета. Процесс обработки занимает время и может отразиться на времени вылета.
— Различные ситуации на борту. Например, когда пассажиры очень долго рассаживаются или размещают ручную кладь на полках. Или авиакомпания принимает к перевозке опоздавшего пассажира, у которого стыковка; либо наоборот — экипаж снимает с самолета пассажира и его багаж, если он отказался от полета или нарушил правила поведения.
В пресс-службе добавили, что аэропорты и авиакомпании также заинтересованы, чтобы самолеты прилетали и вылетали вовремя. Пассажирам же посоветовали при планировании путешествия учитывать возможность задержки; при полете с пересадкой брать билеты на рейс одной авиакомпании и не выбирать короткие стыковки.