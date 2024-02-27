Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре Волгограда

Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент обозначит задачи по развитию России на ближайшие 6 лет. Начало запланировано на 12.00. На выступлении обычно присутствуют не только члены Совфеда, но и депутаты Госдумы, руководители ведомств и другие политические деятели.