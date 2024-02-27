В Башкирии открылся Центр генных дерматозов

«Это наш совместный проект с профильным благотворительным фондом “Дети-бабочки”. Центр заработал при участии Республиканского кожно-венерологического диспансера. Пациентов будет наблюдать и лечить целая команда врачей: дерматолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, отоларинголог, психолог, а также выездная бригада врачей-экспертов. В режиме одного окна можно проходить высокотехнологичные исследования, оперативно получать результаты и консультироваться со специалистами. Здесь же будут проводиться врачебные комиссии, консилиумы и телемедицинские консультации с экспертами федеральных центров, а также реализовываться социальные программы».