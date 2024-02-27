Уровень Волги в Татарстане весной будет ниже оптимального на 2,5 метра

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил министр экологии республики Александр Шадриков.



«К 1 апрелю, по прогнозам, на заседании межведомственной рабочей комиссии это обсуждалось, будет 51 м», — указал чиновник.



Вместе с тем, по словам, господина Шадрикова, «наша задача — это 53,5 м по БС». «Для нас это, когда красота на берегу Волги и Казанки, это самое для нас оптимальное», — заключил он.



В прошлом году Александр Шадриков попросил власти РФ «с максимальной экономией срабатывать все гидроузлы», чтобы заполнить Куйбышевское водохранилище к весеннему половодью. Минимальный навигационный уровень водохранилища составляет 49 м БС (по Балтийской системе). В сентябре 2023 года он достигал 50,5 м БС.



«Росводресурсы» заявили, что ввели «режим экономии воды» на Волжско-Камском каскаде водохранилищ этим летом в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина для обеспечения «нужд нереста и сельского хозяйства» в низовьях Волги.



Кирилл Антонов.