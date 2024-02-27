В Челябинске появятся камеры, которые будут замечать выезд на выделенные полосы

В Челябинске собираются разместить новые видеокамеры для фиксации дорожных нарушений. Сейчас для их установки ищут подрядчика. За запуск восьми новых камер готовы заплатить до 25,6 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, подрядчик обязан будет выполнить работу не позднее 31 августа 2024 года.
Камеры будут замечать превышение скорости и смогут распознавать выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. А на проспекте Ленина они будут также обнаруживать грузовики, выехавшие на улицу вопреки запрету.
Посты видеофиксации ГИБДД расположатся на следующих участках проспекта Ленина:
у дома № 54 (в сторону улицы Кирова);
у дома № 52 Ленина (в сторону улицы Цвиллинга);
у дома № 38 (в сторону улицы Российской);
у дома № 26Б (в сторону улицы Артиллерийской);
у дома № 24А (в сторону Артиллерийской и в сторону улицы Рождественского).
Кроме того, два поста появятся на Копейском шоссе: возле дома № 63 (в сторону улицы Гагарина) и дома № 84 (в сторону улицы Рождественского).
Напомним, в Челябинске в 2024 году собираются открыть новые выделенные полосы. На проспекте Ленина ради автобусов и троллейбусов могут убрать парковки. Водителей легковушек за выезд на полосы для общественного транспорта собираются штрафовать на 1,5 тыс. рублей.