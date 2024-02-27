В омской мэрии пояснили, кто и как должен очищать крыши от снега

— Наказанием за несоблюдение данных обязанностей является предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до четырнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, — заявила советник управления контроля по Советскому и Центральному административным округам департамента контроля Администрации города Омска Анастасия Багаева.