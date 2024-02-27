В омской мэрии пояснили, кто и как должен очищать крыши от снега

Департамент контроля продолжает отлавливать нарушителей правил зимнего содержания территорий среди коммерческих организаций и управляющих компаний. Специалисты ведомства отслеживают не только качество уборки снега с прилегающих территорий, но и с крыш зданий.
Согласно правилам благоустройства, собственники предприятий и управляющие компании обязаны содержать крыши многоквартирных домов и коммерческих объектов в надлежащем виде. При проведении работ они должны огородить территорию лентой и приставить контроллера, который будет следить за безопасностью появляющихся рядом людей и автомобилистов. Счищать с крыш снег и наледь должны по мере их образования.
В управляющей компании ООО «УК Жилищник-3» рассказали, что уборка территорий проводится по графику, при этом крыши очищают несколько раз за сезон. Сегодня сотрудники организации проводили работы по очистке крыш и дворов у многоэтажек на улице 21-я Амурская.
— В этом году снега особенно много. После уборки образовываются большие снежные горы, которые оперативно вывозят на специальный полигон, — добавил директор управляющей компании ООО «УК Жилищник-3» Алексей Русавский.
Стоит отметить, что наледь с тротуаров и сброшенный с крыш снег должны вывозиться на городские снежные полигоны в течение одних суток после завершения работ. Плата для сторонних организаций за вывоз снега составляет 90 рублей за один кубометр.
Для социальных организаций и жители частного сектора талоны на вывоз снега объемом 3, 5, 10 кубометров — бесплатные. Получить талоны можно в администрации своего округа.
Однако не все хозяйствующие субъекты соблюдают правила благоустройства. Некоторые владельцы коммерческих организаций очищают снег с крыш, но не вывозят его на специальные полигоны. Подобные действия могут привести к подтоплению прилегающих территорий. Другие хозсубъекты не огораживают территорию сигнальными лентами, что также является нарушением правил благоустройства.
Если специалистам департамента в ходе рейда удается обнаружить ледяные образования на крышах, карнизах, водосточных труб жилых и нежилых зданий, они выписывают предписание об устранение нарушений. В том случае, если сроки, указанные в предписании, не соблюдаются, они составляют протокол.
— Наказанием за несоблюдение данных обязанностей является предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до четырнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, — заявила советник управления контроля по Советскому и Центральному административным округам департамента контроля Администрации города Омска Анастасия Багаева.
Напомним, что все коммерческие организации принимают участие, в том числе и финансовое, содержании и уборке прилегающих территорий. Если хозсубъект находится на первом этаже многоквартирного дома, то управляющая компания обязана содержать прилегающую территорию согласно правилам благоустройства.