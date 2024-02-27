В последний день зимы воздух в Челябинской области прогреется до плюс 5 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из прогноза, ночью 28 февраля в регионе будет минус 10−15, на юге — 15−20, в низинах — до 25 градусов. Днем в среду ожидается от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 9 градусов. В ближайшие сутки при переменной облачности без осадков, ветер западный, его скорость 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
Ночью 29 февраля будет минус 9−14, на юге — 13−18, в низинах — до 23 градусов. Днем в четверг столбики термометров покажут от нуля до плюс 5, на юге — до минус 4 градусов. Удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.
В первый день весны существенных изменений погоды не ожидается: 1 марта ночью будет минус 8−13, на юге — до 17 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3, ветер юго-западный, западный 2−7 м/с.
В Челябинске ночью 28 февраля будет минус 13−15, 29 февраля — 12−14, 1 марта — минус 11−13 градусов. Днем в среду воздух прогреется до плюс 1−3, четверг — 2−4, пятницу — до плюс 2 градусов.