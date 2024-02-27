В последний день зимы воздух в Челябинской области прогреется до плюс 5

Как следует из прогноза, ночью 28 февраля в регионе будет минус 10−15, на юге — 15−20, в низинах — до 25 градусов. Днем в среду ожидается от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 9 градусов. В ближайшие сутки при переменной облачности без осадков, ветер западный, его скорость 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.