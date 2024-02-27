Затонувшее судно, построенное на Украине, подняли в порту Азова

В 2023 году специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора совместно с администрацией порта провели инвентаризацию затонувшего имущества в акватории реки Дон. После чего власти направили судовладельцу требование поднять судно и возместить вред, причиненный водному объекту затоплением земснаряда.
Сейчас «Багермейстер Бурцев» находится на плаву в мореходном состоянии, уточнили в надзорном ведомстве.
Земснаряд построен в 1982 году на судоверфи в Киеве. Предназначался для проведения дноуглубительных работ и очистки водоемов. Нынешний владелец судна — частная компания из астраханского порта Оля.