Затонувшее судно, построенное на Украине, подняли в порту Азова

Ростовская область, 27 февраля 2024. DON24.RU. В морском порту Азов подняли затопленный земснаряд «Багермейстер Бурцев», сообщила пресс-служба Росприроднадзора. Судно село на мель в акватории реки Дон в границах порта Азов в 2011 году, следует из материалов сайта «Водный транспорт».