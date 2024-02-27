Симферополь «расцветет» к весне

«Сейчас у нас вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые стартуют уже в начале марта и связаны с 10-й годовщиной Крымской весны. И мы активно высаживаем наши весенние виолы в кашпо — они появятся к 15 марта и будут радовать жителей и гостей города. Всего таких кашпо у нас будет около полутора тысяч», — рассказала она.