Симферополь «расцветет» к весне

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.
«Сейчас у нас вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые стартуют уже в начале марта и связаны с 10-й годовщиной Крымской весны. И мы активно высаживаем наши весенние виолы в кашпо — они появятся к 15 марта и будут радовать жителей и гостей города. Всего таких кашпо у нас будет около полутора тысяч», — рассказала она.
Также виолами засадят городские клумбы, центральные площади, общественные зоны, территории мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Кроме того, Симферополь украсят розами.
«Уже ведем активную высадку роз на городских территориях, на данный момент — на проспекте Победы. Думаю, что локации будут добавляться и увеличиваться. Мы заявили цифру в восемь тысяч цветов — это однозначно то количество, которое появится на городских пространствах и будет радовать наших жителей своим цветениям уже этим летом», — подчеркнула Марина Бороненкова.
В преддверии весны в Симферополе также ведутся работы по стрижке кипарисов и кустарников в парке имени Гагарина. Сейчас сотрудники учреждения «Парки столицы» трудятся над созданием «кипарисовой лошади».