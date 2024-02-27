Февраль. Смотреть на асфальт и плакать: Ремонт дорог в Петербурге начнется только в апреле

Вместе со снегом в Петербурге в начале весны сходит и асфальт. Такая традиция… Соцсети заполнены жалобами на дорожные ямы.
— На единственном выезде из двора дома 25, корпус 1, строение 1, на Дальневосточном проспекте огромная яма, разбита дорога. Заезжать каждый раз приходится на свой страх и риск, — пишут одни.
— Вся дорога вдоль дома 12 по Новоладожской улице в ямах и люках, полотно продавлено, — добавляют другие.
И таких обращений десятки. Причем многие жители уверены: так много ям не было никогда! Однако в Комитете по благоустройству не согласны: подобное происходит каждый год.
— Все зимы проходят одинаково, и эта мало отличается от предыдущих. И ямы одинаковые — все на своих местах с прошлого года. Просто как снег сходит, их начинают видеть, — буднично поясняют ситуацию в комитете.
Когда же починят эти дороги? Оказывается, ремонтом будут заниматься сразу два комитета — по благоустройству и по развитию транспортной инфраструктуры. Небольшие дефекты, как те же ямы, будет засыпать первый, а второй займется серьезным плановым ремонтом.
— Адресная программа ремонта разрабатывается на три года и зависит от бюджета города. Программа на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов находится сейчас в стадии разработки и утверждения, — уточнили в КРТИ.
Подсчетом ям в городе еще не занимались. В Комблаге отмечают, что помимо собственных служб, проверяющих состояние дорог, учитывают обращения горожан. Как только все ямки посчитают, составят программу устранения дефектов, и вперед. Как правило, основной дорожно-строительный сезон начинается в апреле.
За городом ситуация не лучше. Зима прошлась в ботинках по дорожному ковру. Проблемы есть на многих участках.
— Все дело в сильных перепадах температур. Скачки от плюса к минусу замораживают и отогревают воду. В момент заморозки она рвет покрытие, так как скапливается в трещинах, — объясняют в «Ленавтодоре», обслуживающем порядка 9,2 тысячи километров областных дорог. — Сейчас в Ленобласти разворачивается ямочный ремонт и сброс снежных валов, для того чтобы убрать воду с проезжей части.
КСТАТИ.
В Интернете набирает популярность видео из Петербурга, на котором трактор ковшом колет лед. Удивленные жители решили, что это недостойное для механизатора занятие. И начали жаловаться. Однако выяснилось, что тракторист все делает правильно.
— У нас трудятся опытные механизаторы, которые долго учились и работали, и они могут спокойно убирать лед, не нанося никакого вреда дорожному покрытию, — отмечают в Комблаге. — А если речь идет, например, об уборке дворов, то там у обслуживающих организаций могут быть и специальные насадки-ледоколы для трактора.