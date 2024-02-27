Февраль. Смотреть на асфальт и плакать: Ремонт дорог в Петербурге начнется только в апреле

— У нас трудятся опытные механизаторы, которые долго учились и работали, и они могут спокойно убирать лед, не нанося никакого вреда дорожному покрытию, — отмечают в Комблаге. — А если речь идет, например, об уборке дворов, то там у обслуживающих организаций могут быть и специальные насадки-ледоколы для трактора.