В омскую школу под шефством «Роскосмоса» ищут учителей

Учебное заведение, построенное в рамках проекта «Образование», откроет свои двери уже 1 апреля. Оно станет структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского — здесь откроют не только общеобразовательные классы, но и инженерные. Сейчас в школу ищут учителей по разным специальностям: математики, физики, русского языка, химии, биологии, педагогов-психологов, логопедов и многих других.