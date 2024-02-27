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В Кишиневе появятся антипарковочные столбики, автомобили уберут с дорог и тротуаров: В столице наводят порядок

В ближайшие две недели ответственные службы будут проводить уборку на столичных улицах, в общественных местах, во дворах многоэтажных домов.
Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве скоро начнётся «генеральная весенняя уборка».

В ближайшие две недели ответственные службы будут проводить уборку на столичных улицах, в общественных местах, во дворах многоэтажных домов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Кишинева Ион Чебан.

В этой связи граждан просят убрать машины, припаркованные вдоль дорог или на тротуарах, чтобы не мешать уборочному процессу. После зимы предстоит отмыть главные улицы, а также установить, где это возможно, антипарковочные столбики для предотвращения заезда автомобилей на газоны и клумбы.

В настоящее время в столице уже ведутся работы по облагораживанию зелёных территорий, обрезке старых и высадке новых деревьев, пишет realitatea.md.