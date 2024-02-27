В Кишиневе появятся антипарковочные столбики, автомобили уберут с дорог и тротуаров: В столице наводят порядок

В этой связи граждан просят убрать машины, припаркованные вдоль дорог или на тротуарах, чтобы не мешать уборочному процессу. После зимы предстоит отмыть главные улицы, а также установить, где это возможно, антипарковочные столбики для предотвращения заезда автомобилей на газоны и клумбы.