В ЧелГУ начнут готовить операторов беспилотников

Обучение будет проходить в колледже ЧелГУ, а также на физическом факультете, где размещены учебные и тренажерные комплексы по управлению, сборке и программированию БПЛА. Студенты будут осваивать аэродинамику, физику, материаловедение, научатся разбираться в устройстве и принципах работы беспилотников, работать со специальными программами.