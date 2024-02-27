В ЧелГУ начнут готовить операторов беспилотников

Обучение будет проходить в колледже ЧелГУ, а также на физическом факультете, где размещены учебные и тренажерные комплексы по управлению, сборке и программированию БПЛА. Студенты будут осваивать аэродинамику, физику, материаловедение, научатся разбираться в устройстве и принципах работы беспилотников, работать со специальными программами.
Поступить на новую специальность оператора беспилотных летательных аппаратов можно уже в этом году школьникам, окончившим 9 классов. Срок освоение программы 3 года 10 месяцев. Обучение ведется на внебюджетной основе.