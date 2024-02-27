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Горные участки железной дороги в Кузбассе обезопасили от схода лавин

Где-то срезали снежную шапку, а где-то расчистили рвы и канавы.

Для безопасного движения поездов в Кузбассе горные участки обезопасили от схода лавин. На график движения поездов это не повлияло.

Особенно позаботились о пассажирах транспортники на участке Новокузнецк — Таштагол. На перегонах Алгаин — Калары, Осман — Мундыбаш и Малиновка — Осман транспортники срезали снег, скопившийся на горных склонах. Также работниками магистрали расчистили снегоулавливающие рвы и канавы общей протяжённостью более 600 метров.

Такие работы железнодорожники проводят каждый год в феврале-марте (в зависимости от погоды и уровня снега на склонах).

«Для круглосуточного мониторинга работают метеорологические посты Новокузнецкой обсерватории, расположенные в посёлке Кузедеево, на станциях Таштагол и Шерегеш. Специалисты ежедневно передают всю информацию о погодных условиях, количестве осадков и температуре воды в реках и оёерах на противолавинную станцию железной дороги», — рассказывают сотрудники Западно-Сибирской железной дороги.