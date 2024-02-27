Горные участки железной дороги в Кузбассе обезопасили от схода лавин

Особенно позаботились о пассажирах транспортники на участке Новокузнецк — Таштагол. На перегонах Алгаин — Калары, Осман — Мундыбаш и Малиновка — Осман транспортники срезали снег, скопившийся на горных склонах. Также работниками магистрали расчистили снегоулавливающие рвы и канавы общей протяжённостью более 600 метров.