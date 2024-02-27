Над Новороссийском взлетят дроны — жителей просят не бояться

Жителей и гостей Новороссийска просят не паниковать в случае, если увидят в небе беспилотные летательные аппараты. В городе 27 февраля проводятся антидроновые учения, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.