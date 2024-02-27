Над Новороссийском взлетят дроны — жителей просят не бояться

Проверка антидроновой безопасности с запуском «беспилотников» будет проводиться 15.00 до 18.00 на территории н./б "Кирилловская.
— Сохраняем спокойствие, — обращаются к жителям и гостям Новороссийска в пресс-службе администрации.
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Проверка антидроновой безопасности с запуском «беспилотников» будет проводиться 15.00 до 18.00 на территории н./б "Кирилловская.
— Сохраняем спокойствие, — обращаются к жителям и гостям Новороссийска в пресс-службе администрации.