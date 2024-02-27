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Над Новороссийском взлетят дроны — жителей просят не бояться

Жителей и гостей Новороссийска просят не паниковать в случае, если увидят в небе беспилотные летательные аппараты. В городе 27 февраля проводятся антидроновые учения, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Проверка антидроновой безопасности с запуском «беспилотников» будет проводиться 15.00 до 18.00 на территории н./б "Кирилловская.

— Сохраняем спокойствие, — обращаются к жителям и гостям Новороссийска в пресс-службе администрации.

учения