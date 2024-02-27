Шеф-повар из Перми Владимир Бурдин проиграл в финале «Битвы шефов»

Шеф-повар пермского ресторана Владимир Бурдин принял участие в кулинарном шоу «Битва шефов» (16+) на федеральном канале. Новый выпуск программы, в котором соревнуются повара-профессионалы и кулинары-любители вышел в эфир 26 февраля.
Пермяк пробился в шоу, приготовив во время кастинга рулет из кролика с муссом из репы. В отборочном туре он попал в команду Рената Агзамова.
В финале участникам необходимо было за 40 минут приготовить блюдо из авокадо. Владимир выбрал авокадо с тунцом. Но блюдо пермского повара не оценили, оно показалось звездным шефам слишком простым. Поэтому победить ему не удалось.