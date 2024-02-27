В двух муниципалитетах Ростовской области сняли режим ЧС, действовавший из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 февраля в городе Каменске-Шахтинском и Цимлянском районе Ростовской области в связи с непогодой и ее последствиями, снят. Как сообщил ТАСС начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района Александр Грициенко, на территории продолжает действовать режим повышенной готовности.
«С 11:00 мск сегодняшнего дня режим ЧС [в Цимлянском районе] снят. Оставили режим “Повышенная готовность” до [завершения] уборки территории», — сообщил ТАСС Грициенко.
10 февраля жители нескольких городов и районов Ростовской области остались без света из-за аварий на линиях электропередачи, вызванных мокрым снегом. Непогода также привела к ограничению подачи тепла и воды в ряде муниципалитетов. На территории 23 муниципальных образований был введен режим повышенной готовности, режимы ЧС были установлены в Каменске-Шахтинском и Цимлянском районе.
Ранее режим ЧС также был отменен в городе Каменске-Шахтинском. «Режим ЧС снят. Причины, которые послужили основанием для введения режима ЧС, были устранены. А все остальные [последствия непогоды], потому что много деревьев лежат, еще [осталось] убрать. Наведение порядка и чистоты — это уже коммунальные вопросы, не имеющие отношения к режиму ЧС», — отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников.
По данным властей региона, к утру 16 февраля электроснабжение было восстановлено почти для 250 тыс. жителей региона, ремонтные работы продолжали вести более 200 аварийных бригад. По данным на среду, все школы в Ростовской области возобновили очные занятия после почти недельного перерыва, связанного с последствиями непогоды. Также в штатном режиме работают детские сады.