В двух муниципалитетах Ростовской области сняли режим ЧС, действовавший из-за непогоды

Ранее режим ЧС также был отменен в городе Каменске-Шахтинском. «Режим ЧС снят. Причины, которые послужили основанием для введения режима ЧС, были устранены. А все остальные [последствия непогоды], потому что много деревьев лежат, еще [осталось] убрать. Наведение порядка и чистоты — это уже коммунальные вопросы, не имеющие отношения к режиму ЧС», — отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников.