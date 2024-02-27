Чемпион России по футболу Жирков рассказал, почему хотел бы стажироваться в Калининграде

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Юрий Жирков хотел бы пройти стажировку в качестве тренера в Калининграде, так как живет в этом городе. Об этом он сообщил ТАСС.
Жирков завершил свою футбольную карьеру в 2022 году. Сейчас он проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза.
«Со временем я выберу сам, в какой клуб поеду. Может, это будет в Калининграде, может, в Москве. В Калининграде я живу и там Сергей Игнашевич — главный тренер “Балтики”. В Москве может обращусь в ЦСКА, но пока так не планировал».
Жиркову 40 лет, в составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России и четырехкратным обладателем кубка страны, в составе «Зенита» — трехкратным чемпионом страныи двукратным обладателем Кубка России. В составе «Челси» Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной России он дошел до ¼ финала. В 2008 году футболист стал бронзовым призером континентального первенства.