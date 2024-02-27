В разгар зимы воронежцы нашли в парке совенка

— Видимо, такое раннее размножение стало возможным потому, что пара серых неясытей несколько лет живёт практически в центре города, и конкретно в этом месте достаточно много деревьев, кустарников и очень много грызунов, — предположила Елена Шерстяных, руководитель Центра «Наша природа». — До этого момента потомство удавалось только услышать и лишь весной, в более привычный сезон.