В разгар зимы воронежцы нашли в парке совенка

Неожиданную находку сделали воронежцы, гуляя по Ботаническому саду ВГУ. Прямо на снегу под ногами прохожих лежал совенок. Горожане взяли малыша и передали его администрации сада. Оттуда птенца серой неясыти передали в Центр охраны животных «Наша природа». Зоологи были сильно удивлены — на календаре конец февраля, а совы решили завести потомство! Специалисты прикинули: выходит, птицы отложили яйца и начали высиживать кладку еще в декабре.
— Видимо, такое раннее размножение стало возможным потому, что пара серых неясытей несколько лет живёт практически в центре города, и конкретно в этом месте достаточно много деревьев, кустарников и очень много грызунов, — предположила Елена Шерстяных, руководитель Центра «Наша природа». — До этого момента потомство удавалось только услышать и лишь весной, в более привычный сезон.
Зоологи осмотрели птенца и нашли, что он абсолютно здоров, и совсем недавно его покормили родители. В этой ситуации самым лучшим выходом было, как можно скорее вернуть малыша в семью. Волонтеры отправились в Ботанический сад на то место, где подобрали совенка.
— В итоге всё получилось. Мы нашли достаточно густые заросли и веточки, сложные для забирания куниц, но удобные для сов, — поделилась Елена.
Дальнейшее наблюдение показало, что родители нашли своего птенца и снова заботятся о нем.
Специалисты напомнили, что совы в городе выполняют важную функцию контролирования численности мышей и крыс. Но при этом их потомство может легко стать добычей бродячих собак и собак, гуляющих без поводка и намордника.
— Совы являются исключением из общего птичьего правила: совята покидают гнездо ещё будучи в пуховом наряде и помощь им, как правило, не нужна. Родители кормят птенцов в разных местах, прилетая на крики своих детей, — рассказала Елена Шерстяных.
Помощь нужна только тем птенцам, которые оказались на дороге или имеют явные признаки болезни или травмы. В этом случае сообщите о находке специалистам.