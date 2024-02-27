Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жителей Екатеринбурга обвинили в плохой работе общественного транспорта

Жителей Екатеринбурга обвинили в сбое работы общественного транспорта. С начала года горожане задержали троллейбусы и трамваи на 232 часа. Статистику предоставили сотрудники «Гортранса».

«Всего подобных случаев зафиксировано более 400. Трамваи горожане задержали 213 раз, троллейбусы — 199. Похожая ситуация наблюдалась и на протяжении всего прошлого года. В общей сложности за 12 месяцев екатеринбуржцы вызвали более 2,5 тыс. неполадок в работе общественного транспорта. Результатом стала суммарная задержка на 2 000 часов», — передает мэрия города.

Самыми распространенными причинами задержек являются:

  • выезд автомобилей на трамвайные рельсы;
  • аварии с общественным транспортом по вине нарушителей ПДД;
  • оставленные в салонах вещи.

Для борьбы с безответственными водителями юристы администрации намерены разработать законопроект, который вынесут на обсуждение заксобрания региона. Автомобилистов начнут штрафовать.

Напомним, сегодня в столице Урала проходила закрытая встреча вице-мэра Рустама Галямова и перевозчиков, обслуживающих общественный транспорт. На ней обсуждались меры по улучшению работы автобусов трамваев и троллейбусов. В разговоре с ЕАН представители транспортных компаний заявили, что конкретного плана действий чиновники не представили. Пока все зависло на стадии обсуждения.