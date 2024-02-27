Жителей Екатеринбурга обвинили в плохой работе общественного транспорта

Напомним, сегодня в столице Урала проходила закрытая встреча вице-мэра Рустама Галямова и перевозчиков, обслуживающих общественный транспорт. На ней обсуждались меры по улучшению работы автобусов трамваев и троллейбусов. В разговоре с ЕАН представители транспортных компаний заявили, что конкретного плана действий чиновники не представили. Пока все зависло на стадии обсуждения.