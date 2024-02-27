Топ из веток принес нижегородке победу на шоу «Богиня»

«Мне очень нравится, что это не готовый топ, а сплетенный из ремней. Мне очень нравится, как эта история обыгрывается побегами с распускающимися цветами. Мне очень нравится, что ты не переступила определенную черту и не усугубила этот образ, не сделала его бутафорским, чересчур театральным», — прокомментировал фэшн-гуру Даниил Грачев, поставив нижегородке 9 баллов.