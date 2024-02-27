Топ из веток принес нижегородке победу на шоу «Богиня»

Валерия Изверова из Нижнего Новгорода победила в шоу «Богиня» (16+). Выпуск с ее участием вышел на телеканале «Суббота» 26 февраля.
Девушке 25 лет, она работает юристом. В программе Валерия вместе с тремя участницами составляли сюрреалистичные образы. На выбор одежды и аксессуаров с девушек было 3 часа и 15 тысяч рублей.
Выбор нижегородки оказался самым креативным: Валерия предстала на подиуме с платком на голове, закрывающим лицо, топе из ремешков и веток, белой рубашке и черной юбке.
Образ девушки оценивали соперницы и жюри — Даниил Грачев, Мария Миногарова и Роман Каграманов. Другие участниц иронично раскритиковали наряд Валерии, поставив 4 балла из 10, а жюри высоко оценили подборку.
«Мне очень нравится, что это не готовый топ, а сплетенный из ремней. Мне очень нравится, как эта история обыгрывается побегами с распускающимися цветами. Мне очень нравится, что ты не переступила определенную черту и не усугубила этот образ, не сделала его бутафорским, чересчур театральным», — прокомментировал фэшн-гуру Даниил Грачев, поставив нижегородке 9 баллов.
Высокая оценка эксперта принесла Валерии титул богини.