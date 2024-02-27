Затонувшие корабли и стаи китов: уральские ученые разработали систему, которая превращает бассейн в океан

Обычный четырехметровый бассейн можно превратить в безграничный океан. Для этого достаточно надеть специальные VR-маску и обвязку с датчиком движения. Пловец сможет увидеть подводную цифровую реальность с морскими обитателями и затонувшими кораблями. В Екатеринбурге эту инновацию уже активно применяют для реабилитации людей с особенностями здоровья.
ИСПЫТАЛА НА СЕБЕ.
Примеряю систему на себе и погружаюсь в бассейн. VR-маска довольно увесистая. Дышать в ней не сложнее, чем через ингалятор. Неожиданно мимо меня проплавают косяки мелких рыб. Кажется, будто водная поверхность — бесконечная. Система погружает на метры вниз, и ты интуитивно поднимаешь ноги выше, чтобы не задеть каменистое дно.
Здесь как в дайвинге важна размеренность действий. Плыть нужно спокойно, не бултыхаясь в воде. Следую этому правилу и мотаю головой по сторонам. Вокруг необычные локации: слева — затонувший корабль, впереди — ярко-желтая субмарина. В какой-то момент, вокруг меня начинает плавать стая медуз, стараюсь увернуться, ускориться и побыстрее отплыть от места их обитания. Как вдруг мой путь пересекают голубые киты!
На дне мерцают крупные ракушки. Система сама создает ощущение, что ты вот-вот опустишься на дно и нырнешь за жемчужиной. Но мы, как дайверы, не трогаем руками природный ландшафт и его обитателей.
Уже на суше я чувствую приятную усталость в ногах и в руках. Определенно, это способ совместить приятное с полезным.
БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЙ — МЕНЬШЕ УСИЛИЙ.
Систему VRDiver и программное обеспечение уральские инженеры начали разрабатывать еще в 2018 года. Она состоит из обвязки с модулем трекинга, VR-маски, а также закрепляющей конструкции. Разработчики шутят, первые образцы тестировали на своих детях. А дальше исправляли, улучшали, добавляли. В итоге она стала удобной, как для детей с восьми лет, так и для взрослых. И аналогов в мире, по словам разработчиков, у нее нет.
— На спине пловца закреплен модуль трекинга. Он фиксирует движение пловца и скорость. А потом, переносит его в виртуальную локацию. Мы управляем системой со смартфона. С него же настраиваем сложность прохождения локации, — рассказывает «КП-Екатеринбург» — директор по маркетингу Александра Пагина.
Активно применяют систему для реабилитации людей с особенностями здоровья. На виртуальную тренировку приходят пациенты со спинально-мышечной атрофией, дистрофией Дюшена или детским церебральным параличом. За ними строго присматривает реабилитолог. Если пловец не справится — ему протянут руку помощи.
— Для людей с ОВЗ мы ставим простой уровень и ускоряем их виртуальное перемещение в локации. Так они делают больше движений, но прикладывают меньше усилий и не устают. Одна локация рассчитана на дистанцию 300 метров, — продолжает Александра Пагина.
На цифровую тренировку пришла 19 — летняя Дарья Трофимова. У девушки детский церебральный паралич. Самостоятельно ей передвигаться трудно, поэтому мама ведет Дарью к бассейну. Девушку опускают в воду, цепляют ей систему на спину. В воде Дарья чувствует себя свободно. В какой-то момент, мы видим, как Дарья ускоряется и начинает плыть с усилием. Ее ноги уже не касаются дна.
— Сегодня увидела аквалангиста, стаю китов. Раньше боялась даже просто опустить голову в воду. А теперь даже нырять не страшно, — делится Даша.
— Дочка обожает бултыхаться в воде! Вижу, что Дарья увлечена настолько, что не хочет вылезать. После тренировки дочка в хорошем настроении. Есть прогресс, мышцы укрепляются, — говорит Ольга Трофимова мама Дарьи. — Раньше дочку даже одевать было сложно. Она была будто расслабленной. А теперь же этот процесс занимает считанные минуты.
В настоящее время, реабилитологи центра хотят подать грантовую заявку. На эти деньги специалисты смогут провести больше занятий для подростков и молодежи с особенностями здоровья.
СКАЗАНО.
Юлия ЛЕОНЕНКО, инструктор адаптивного плавания:
— Это хорошая анаэробная тренировка, при которой напрягается мускулатура. В маске человек плывет правильно. Она не создает напряжение в шейном отделе позвоночника. Виртуальное плавание — не заменяет привычную гидрореабилитацию. Виртуальная реальность, это дополнительный бонус, мотивация к занятиям. У пловца в ходе тренировки появляются задачи, чтобы доплыть до виртуального объекта или локации.