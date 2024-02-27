Затонувшие корабли и стаи китов: уральские ученые разработали систему, которая превращает бассейн в океан

Систему VRDiver и программное обеспечение уральские инженеры начали разрабатывать еще в 2018 года. Она состоит из обвязки с модулем трекинга, VR-маски, а также закрепляющей конструкции. Разработчики шутят, первые образцы тестировали на своих детях. А дальше исправляли, улучшали, добавляли. В итоге она стала удобной, как для детей с восьми лет, так и для взрослых. И аналогов в мире, по словам разработчиков, у нее нет.