В Новосибирске трехлетняя девочка спасла сестру, став донором костного мозга

Второклассница Лиза заболела в сентябре 2023 года, девочка пожаловалась на ухудшение зрения. Затем лопнул сосуд на глазу и мама обошла врачей: окулиста, кардиолога и гематолога. В декабре девочка сдала анализ крови, через три дня ее увезли в реанимацию Новосибирской областной больницы с подозрением на лейкоз, затем уточнили диагноз — апластическая анемия.