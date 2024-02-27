В Новосибирске трехлетняя девочка спасла сестру, став донором костного мозга

Трехлетняя Лера из Новосибирска спасла 9-летнюю сестру Лизу, став донором костного мозга. Мама детей Наталья рассказала об успешной операции по пересадке в московском НМИЦ имени Дмитрия Рогачева.
— Операция по пересадке прошла успешно, мы справились! Теперь ждем результата, Лиза чувствует себя хорошо. Младшая Лера эту неделю будет восстанавливаться, а со следующей пойдет в детский садик. Огромная благодарность врачам клиники Рогачева, это очень отзывчивые профессионалы своего дела! — рассказала КП-Новосибирск мама Наталья.
Второклассница Лиза заболела в сентябре 2023 года, девочка пожаловалась на ухудшение зрения. Затем лопнул сосуд на глазу и мама обошла врачей: окулиста, кардиолога и гематолога. В декабре девочка сдала анализ крови, через три дня ее увезли в реанимацию Новосибирской областной больницы с подозрением на лейкоз, затем уточнили диагноз — апластическая анемия.
Мама Лизы объявила сбор крови в соцсетях, откликнулись более 200 человек. Врачи назначили трансплантацию костного мозга, идеальным донором оказалась трехлетняя сестра. Трансплантация прошла уже в Москве 22 февраля.