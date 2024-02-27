Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и соцсетей после сбоя

«Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что сети российских операторов связи «работают штатно», но при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.
Около 12:45 мск в работе мобильного приложения и в десктопной версии Telegram возникли проблемы с загрузкой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре сообщил, что сбой ощутили пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других городов. Также проблемы с работой мессенджера зафиксировали в США, Германии и других странах.
Источник РБК в одном из операторов связи рассказал, что сбои в работе наблюдались у WhatsApp и Viber. Корреспонденты РБК заметили проблемы с работой WhatsApp и Zoom.