Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и соцсетей после сбоя

Около 12:45 мск в работе мобильного приложения и в десктопной версии Telegram возникли проблемы с загрузкой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре сообщил, что сбой ощутили пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других городов. Также проблемы с работой мессенджера зафиксировали в США, Германии и других странах.