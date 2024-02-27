До +15°C ожидается по юго-западу Беларуси 28 февраля

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, лишь по северо-западу возможны небольшие дожди. Днем преимущественно по северо-западу пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с.



Температура воздуха ночью составит от минус 2 по востоку до плюс 7 по западу. Днем будет 6−12 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 15.