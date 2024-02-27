Стали известны главные локации фестиваля INTERVALS

Более десяти уличных, внутренних пространств и объектов войдут в выставочную программу международного фестиваля медиаискусства (0+) INTERVALS-2024 в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» организаторы фестиваля.
Жители увидят работы как российских художников, так и творцов из Испании, Франции, Азербайджана.
«Поскольку событие станет открывающим программу всей “Культурной столицы”, организаторы подготовили увлекательную программу в красивейших местах города. Также будет и образовательная двухдневная программа», — подчеркнул заместитель губернатора Олег Беркович.
Напомним, что фестиваль впервые продлится пять дней — с 27 апреля по 1 мая. Гостей ждут (0+) выставки, концерты и программы. Например, серия лекций образовательной программы будет подготовлена Британской высшей школой дизайна.
Программа INTERVALS 2024: 27 апреля — концерт-открытие (0+), 28 апреля — 1 мая — городская медиавыставка (0+), 28 апреля — ночная аудиовизуальная программа (0+), 28 и 29 апреля — образовательная программа (0+), 29 и 30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы (0+).