Маршрут автобуса А-2 изменится в Нижнем Новгороде с 1 марта

В Нижнем Новгороде с 1 марта изменится автобусный маршрут А-2 на участке в Верхних Печерах. С Казанского шоссе он переносится на улицу Верхне-Печерскую. Об этом в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
На маршруте А-2 вместо остановок «Подновье», «Казанское шоссе» и «Улица Лопатина» посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «3-й микрорайон Верхние Печеры» и «Улица Верхне-Печерская».
Получается, с 1 марта на участке между улицами Бринского и Лопатина автобусы будут ездить по одинаковому пути в прямом и обратном направлении. Ранее это было невозможно, так как на участке не было оборудованных остановок.
Напомним, движение по новому Борскому мосту начнут ограничивать по ночам с 20 февраля. Это связано с подготовкой к ремонту старой переправы.